◆大相撲初場所１１日目（２１日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、関脇・高安（田子ノ浦）に勝ち、３敗を守り、勝ち越した。過去５勝１０敗の相手に勝利した。前日は、苦手の小結・王鵬（大嶽）に快勝。８日目の東前頭４枚目・大栄翔（追手風）、９日目の西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）に連敗を引きずらずに白星。冬巡業中に痛めた左膝が悪化していたが、強行出場した。「今のところ、優勝とか何も考えていない」と