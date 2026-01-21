フジテレビで起きた一連の問題を受けた放送業界全体のガバナンス確保をめぐる総務省の検討会が、意見募集を経て、検討結果を取りまとめました。取りまとめでは、各放送局のガバナンス確保の方針として、「自主自律の下で、実効性のある取り組みを推進するべき」としています。体制整備には民放連が指針を作り、各放送局は取組状況を自ら定期的に評価し公表するよう求めています。国の関与については、経営が脅かされるような不祥事