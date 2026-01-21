自主練習を公開したDeNAの山崎＝川崎市DeNAの山崎康晃投手が21日、川崎市で練習を公開し、残り18としている通算250セーブに向けて意欲を示した。過去2年で計5セーブも「九回への思い入れは強い。チームが勝つことだけを考えて、どんな状況でも腕を振る」と抑え返り咲きへ、力強く語った。直球の質の向上に励んでいる33歳。投球練習で切れのある球を投げ込み「けがなくできているのが一番の収穫。思い通りの真っすぐが投げられ