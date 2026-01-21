◆大相撲初場所１１日目（２１日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、関脇・霧島（音羽山）を寄り切り、連敗を３で止め、７勝４敗とした。過去９戦全勝の相手に、右から当たり、左でおっつけ、右下手を取り、圧力をかけ、押し切った。８日目は西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）、９日目は小結・若元春（荒汐）と連続して力なく敗れた。だが前日は取り直し後、土俵際まで追い込みながら、西前頭４枚目・熱海富士（伊勢