【北京共同】中国外務省の郭嘉昆副報道局長は21日の記者会見で、上野動物園のジャイアントパンダ2頭が27日に中国へ返還されることを巡り、日本への貸与を継続するかどうかの質問に対し「日本のファンが中国にパンダを見に来ることを歓迎する」と述べた。早期の新規貸与に後ろ向きの姿勢を示した形。