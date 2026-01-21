２１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて４５銭円高・ドル安の１ドル＝１５７円９１〜９３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０８銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８５円０３〜０７銭で大方の取引を終えた。