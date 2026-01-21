ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#3が20日に配信された。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○今年53歳になったさとう珠緒が登場番組のスタジオゲストには、今年53歳になったさとう珠緒が登場。森田哲矢(さらば青春の光)は、さとうがかつて出演していた番組『ギルガメッシュないと』を回顧し、「めっちゃエロい人と思ってた」と印象を告白する。しかし、さとうは「わたし、本当にエロくないんです