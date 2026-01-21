「みんななかよく」！ 「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」がオープン© 2025 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ辻󠄀 信太郎氏2026年4月、山梨県甲斐市に「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」(以下「山梨いちごの王さまミュージアム」)がオープンします。手がけるのは、サンリオの創業者であり名誉会長である辻󠄀 信太郎