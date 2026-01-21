"お苔見"のおすすめポイント 奥入瀬渓流沿いに立つ唯一のリゾートホテル「奥入瀬渓流ホテルby 星野リゾート」。奥入瀬渓流で見られる貴重な苔の魅力をさまざまな形で発信しています。館内の壁には苔アートウォールを設置。さらには苔をテーマにした「苔スイートルーム」まで設けるなど、ここだけの“苔体験”ができちゃうんです！そんな奥入瀬渓流ホテルがこの春提案するのが「お花見」ならぬ「お苔見」。ルーペで覗き込む苔の世界