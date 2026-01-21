コンビニチェーン「セブン‐イレブン」は、1月21日(水)から、「飯田商店監修 白ごまの分離と融合 担々麺」の販売を開始した。価格は税込699.84円。販売エリアは、北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州。各エリアの「セブン‐イレブン」店舗で順次発売する。北海道産の強力粉を一部使用した「つるモチ」食感の麺が特徴としており、濃厚な練りごまを使ったスープを合わせた。「白ごま玉」などのトッピン