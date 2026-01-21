メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市で飲食店の元従業員を暴行し死なせたとされる事件の初公判で、被告の2人は暴行と死亡との因果関係を否定するなどしました。 起訴状などによりますと、元飲食店経営の今村健一郎被告（44）と元飲食店従業員丹羽正和被告（43）はおととし2月、元従業員の尾谷純一さん（当時53歳）に暴行を加えて死亡させた傷害致死などの罪に問われています。 初公判で今村被告の弁護人は「暴