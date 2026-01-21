お笑いコンビ・TKOの木本武宏（54）が19日、自身のインスタグラムを更新。実家の自動車工場を手伝う決意を明かした。家族との関係や家業への思いを、率直な言葉でつづっている。【写真】「車の販売＆修理」で80年続く実家工場を公開したTKO木本武宏木本は投稿で、実家について「実家の工場。車の販売＆修理工場」と紹介。「実家に住んでる頃は白丸のところが自部屋だった。当時はとても忙しくて部屋にいてもずっと作業の音が鳴