ボートレース尼崎のブレミアムG1「第7回BBCトーナメント」が22日に開幕する。新田雄史（40＝三重）が獲得した8号機は2連対率トップの9号機に次ぐ46.9％の実績エンジン。この数字を証明するように「出足が良かった」と目を細めた。トーナメント1回戦は9Rで3号艇に乗艇する。近況4期のデータでいえば3コースの平均スタートはコンマ12。インコースに次いで早く、強気に仕掛けるコースでもある。捲り差しを基本線に捲りも視野に