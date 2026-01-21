安倍元総理を銃撃し殺害した罪などに問われていた山上徹也被告に奈良地裁が無期懲役を言い渡したことを受け、木原官房長官は「選挙は民主主義の根幹であり、暴力に屈することがあってはならない」と訴えた上で、今月27日公示の衆議院選挙についても「安全を確保するための取り組みを進めていくことが重要だ」と強調しました。山上徹也被告は2022年、参議院議員選挙の応援演説中だった安倍元総理を手製の銃で殺害した罪などに問われ