自民党の選挙対策本部会議であいさつする高市首相＝21日午後、東京・永田町の党本部自民党は21日、選挙対策本部会議を開き、衆院選の第1次公認候補として計284人（小選挙区272人、比例代表12人）の擁立を決めた。派閥裏金事件に関係した現職議員ら37人が含まれている。鈴木俊一幹事長は共同通信などのインタビューに応じ、裏金議員らの比例への重複立候補を容認する考えを表明。野党は「反省が足りない」と批判を強めた。裏金