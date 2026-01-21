【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２０日、２期目の就任から１年を迎えたのに合わせて行ったホワイトハウスでの記者会見で、「我々は死んでいた国を世界で最も熱い国にした」と述べ、自らの成果を誇示した。トランプ氏は会談の冒頭、「達成事項」と表紙に書かれた分厚い紙の束を記者に示すと、「我々が生んだ成果だ。１週間読み上げ続けてもまだ終わらない」と切り出した。約８０分間止まることなく発言し、２５