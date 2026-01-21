みなさんは、年末年始をどのように過ごそうと思っていますか。株式会社くふうカンパニーホールディングス（東京都港区）が運営する『くふう生活者総合研究所』が実施した「2025年の年末年始の過ごし方」に関する調査によると、約4割が「12月30日に正月準備の買い物に行く予定」と回答しました。その一方で、物価高の影響によって「外食を減らす・控える」人が約半数に上ることがわかりました。【グラフ】この年末年始に節約のため