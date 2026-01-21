計20回の船外活動を無事に支援した中国宇宙ステーション用船外服Bが19日、有人宇宙船「神舟20号」と共に地球に帰還し、中国初の退役した宇宙ステーション用船外服となった。新華社が伝えた。重量100キログラム超のこの船外服は、2021年5月29日に宇宙貨物船「天舟2号」で中国の宇宙ステーションに搬入された。中国宇宙飛行士科学研究訓練センターの張万欣（ジャン・ワンシン）氏は、「船外服Bは中国宇宙ステーション初の軌道上船外