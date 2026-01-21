今から2200年以上前の中国の戦国時代（紀元前475〜前221年）の竹簡が2008年、北京にある名門大学清華大学に収蔵されました。これまでに出土した戦国竹簡の中では最多のコレクションです。清華大の竹簡研究チームは2010年以降、毎年1回のペースで報告書を取りまとめ、最新の研究成果を発表して、学界を騒がせる多くの発見をもたらしてきました。その第15巻となる『清華大学蔵戦国竹簡』が1月19日、正式に発表されました。旧暦の丙午