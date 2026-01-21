誰も足を踏み入れたことのない水中世界へ。プロダイバー・加藤大典(だいすけ)さんは、水中洞窟や沈没船の探検に20年間挑み続けてきました。命のリスクと隣り合わせの最前線で、未知に魅せられる理由に迫ります。 ■20年間魅了され続ける水中世界 この道20年の日本を代表するプロダイバー・加藤大典さん(53)。2025年8月には、福岡県沖の水深約80メートルに沈む旧日本軍の輸送船「常陸丸」の世界初と