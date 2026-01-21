山形市の50代男性が、警察官や検察官を装った男らから、あわせて1125万円をだまし取られていたことが分かりました 。 警察によりますと、今月5日、男性のスマートフォンに「+1」から始まる国際電話番号で、カード会社の職員を名乗る男から電話があったということです。 電話は「八王子警察署のハラ」を名乗る男に引き継がれ、男は「国際マネーロンダリング事件の捜査で、あなた名義の口座に不正送金がある」「