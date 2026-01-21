天童市に住む40代の男性が、オレオレ詐欺で現金1390万円をだまし取られる被害にあいました。 今月3日、男性のスマートフォンに「+1」から始まる番号で、NTTドコモを名乗る男から「携帯電話の不正契約がある」と電話がありました。 その後、警察官や検察官を名乗る男らが次々と登場し、LINEのビデオ通話で警察手帳のようなものを見せるなどして男性を信用させました。 犯人グループは「不正契約事件の犯人があなた名