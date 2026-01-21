先日、日本代表とスコットランド代表が３月28日に親善試合を行なうことが正式に発表された。北中米ワールドカップの欧州予選を勝ち抜き、７大会ぶりに本大会に出場するスコットランド代表がどんなチームなのかをよく知らない日本のファンは少なくないだろう。伝統的な堅守は強みだが、これまでのような「粘り強さ一辺倒」ではない。欧州のトップクラブでプレーする選手たちを軸に、個のクオリティと組織力を高いレベルで融合