「犯人は走って逃げた」。姫路市の殺人事件で男性が死亡する前に話していたことがわかりました。１月２０日、姫路市のマンションの敷地内で住人の木田大助さん（３３）が何者かに刺され、死亡しました。解剖の結果、死因は出血性ショックだということです。警察によりますと、地下の駐車場にとめられていた木田さんの車のシートからは血痕が見つかっているほか、体には抵抗した際にできる目立った傷がなかったことから、車