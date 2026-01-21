市営住宅で首を絞められた高齢男性の遺体が見つかった事件。通報した男を再逮捕です。殺人の疑いで１月２１日再逮捕されたのは、神戸市兵庫区の無職・河田悠愛容疑者（２０）です。警察によりますと、河田容疑者は１９日、大阪市浪速区の市営住宅の一室で、住人の海本徳根さん（８６）の首をマフラーで絞めるなどして殺害した疑いがもたれています。取り調べに対し河田容疑者は「被害者が騒いだりしたのでそれを止めようと