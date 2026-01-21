島原鉄道は、路線バスの運転士が不足しているとして、2月7日から減便すると発表しました。 減便するのは、島原と多比良港を結ぶ路線など 4つの路線で平日18便、土日祝日17便です。 島原鉄道によりますと運転士の退職などに伴う人員不足が理由で、減便は2月7日～4月5日までの予定です。 島鉄バスは、4月6日以降ダイヤを改定する予定としています。