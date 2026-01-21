（田中伸一裁判長）「主文、被告人を無期懲役に処する」言い渡された瞬間、山上徹也被告（４５）はほとんど表情を変えず、その後も手元の資料に目を落としながら、淡々と裁判長の言葉に聞き入っていました。２０２２年７月、奈良市で参議院選挙の応援演説をしていた安倍晋三元総理が銃撃され、殺害されました。白昼堂々、総理大臣経験者を銃撃するという凶行に及んだのが、山上被告。犯行に用いたのは手製のパイプ銃でした。