韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領による「非常戒厳」宣言をめぐり、罪に問われた当時の首相に懲役23年の実刑判決です。韓国の尹前大統領が2024年12月に宣言した「非常戒厳」をめぐり内乱の重要任務を担った罪に問われていた当時の首相・韓悳洙（ハン・ドクス）被告に対し、ソウル中央地方裁判所は21日、検察側の求刑を上回る懲役23年の実刑判決を言い渡しました。裁判所は、非常戒厳による軍や警察の国会占拠などが「内乱