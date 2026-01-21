共産党は21日、公約を発表し、物価高対策として消費税を5％に減税することなどを訴えました。共産党田村委員長「暮らしも壊す、平和も壊す、そして様々な人権擁護の流れに逆流をもたらしている自民党政治と正面から戦い、変えるんだ」共産党は「物価高を上回る大幅な賃上げ」を掲げ、最低賃金を全国ですみやかに時給1500円に引き上げた上で、1700円を目指すとしています。また、消費税についてはただちに5％に減税し、廃止も目指