恵方巻きが2年連続で10％以上の値上がりとなりました。帝国データバンクが2026年の節分シーズンの恵方巻きの価格について全国のコンビニやスーパーなどに調査したところ、1本あたりの平均価格は1173円だったということです。2025年に比べ11.7％高く、2年連続で10％を超える大幅な値上がりとなりました。「コメ」と「のり」の2大材料での価格高騰に加え、卵やかんぴょうも値上がりしていることなどが要因です。一方、海鮮を使った恵