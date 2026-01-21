「暗黒酸素」が存在する可能性を説明する日本財団幹部＝20日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】英国のスコットランド海洋科学協会や日本財団などは20日、太陽光が届かない海底で酸素が発生している可能性があるとして、本格調査のため共同研究プロジェクトを発足したと発表。ロンドンで記者会見した研究チームは「暗黒酸素」と呼ぶ未知の酸素の存在に自信を示した。酸素は主に植物の光合成によりつくられるが、スコットランド