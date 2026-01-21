日本調教師会関西本部は２１日、湯窪幸雄（ゆくぼ・さちお）元調教師が同日に病気のため死去したことを発表した。７５歳だった。鹿児島県出身の湯窪さんは１９７０年に騎手としてデビュー、ＪＲＡ通算１４１勝を挙げた。騎手引退後は調教助手を経て２０００年に調教師免許を取得、翌０１年に厩舎を開業した。１７年根岸Ｓを制したカフジテイクを管理するなど、ＪＲＡ通算２７０勝（うち重賞５勝）を挙げて２１年２月に定年で引