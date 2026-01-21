新党「中道改革連合」を公明党とともに結成した立憲民主党の安住幹事長は21日、記者団の取材に対し、次の衆院選では消費税の減税に対するスタンスが大きな争点になるとの見通しを示した。自民党の衆院選公約の原案では、「飲食料品は、2年間に限り消費税の対象としないことについて、実現に向けた“検討を加速する”」としている。一方、新党「中道」は基本政策の中で、国の資産を運用する政府系ファンドの創設や基金の活用などで