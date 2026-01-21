れいわ新選組の山本太郎代表が２１日に都内で会見し、健康上の理由で参院議員を辞職すると発表した。山本氏は「多発性骨髄腫、血液のガンの一歩手前にいます」と説明。「無期限の活動休止に入ります」と一時離れると明かした。党代表は辞任せずそのまま続投。共同代表の大石晃子氏、櫛渕万里氏らが業務を引き継ぐとした。２８年１２月まで任期がある代表続投については「３年間、党代表をしていて活動休止したとしても活動でき