広島は２１日、ドラフト４位・工藤泰己投手（北海学園大）が広島市内の病院を受診し、「右大腿二頭筋腱膜部損傷」と診断されたと発表した。即戦力として期待される右腕は新人合同自主トレに参加。１６日にブルペン入りするなど調整を続けていたが、無念の離脱となった。球界では阪神のドラフト１位・立石（創価大）も右足の肉離れで離脱。１軍スタートが決まっていた春季キャンプ直前に痛いアクシデントだ。