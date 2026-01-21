ＤｅＮＡの石田裕太郎投手が２１日、川崎市内で山崎康晃投手らと行う自主トレで１日早い２４歳の誕生日を祝われた。マウンドで投球練習をしていると突然バースデーソングが流れ、バックスクリーンに“ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙＹｕｔａｒｏ”と表示された。一瞬戸惑った様子も見せたが、帽子を取って先輩や約４００人の観客に向けておじぎ。「すごくありがたいなと思いますし、感謝したいです」と笑顔を見せた。２２日