ＤｅＮＡの山崎康晃投手が２１日、川崎市内で自主トレを公開し、マスク型呼吸器の酸素濃度を標高３０００メートル相当に設定し、サーキットトレーニングを行った。後輩からのあおりを受け自らを追い込んだ。「やばい」。呼吸器を外した瞬間、地面にぐったり倒れこんだ。パルスオキシメーターをトレーナーからつけてもらい、呼吸を整え立ち上がると４００人の観客からは拍手が贈られた。通算２５０セーブまであと１８に迫る右