参列する住職ら(香川・土庄町) 香川県小豆島に春の遍路シーズンを告げる「島開き法要」が営まれました。 弘法大師の月命日にあたる1月21日に毎年行われています。 21日朝の小豆島はぐっと冷え込んだ中、寺院の関係者や一般の参列者など約150人が港町を進みます。 隊列は「お迎え大師」と呼ばれる弘法大師像を担ぎ、ご詠歌を唱えながら、小豆島霊場総本院までの約800mをゆっくりと練り歩きました。