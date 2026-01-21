コッハー・オーストリア中銀総裁 脅威となる関税は米国のインフレを加速させるだろう 米国の関税は、ルールに基づく貿易政策の原則からのさらなる逸脱となる 貿易政策上の脅威を政治的圧力手段として用いることは、世界経済全体に対するリスクを高める 中長期的には関係するすべての当事者に損害を与える 不確実性の急激な高まりは、この文脈において特に問題だ 投資判断を圧迫し、企業と家計の信頼を弱