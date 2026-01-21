アメリカ軍は20日、カリブ海でベネズエラ関連の石油タンカーを新たにだ捕したと発表しました。タンカーのだ捕は7隻目だということです。アメリカ軍は20日、カリブ海を航行するベネズエラ関連の石油タンカーについて、「反撃を受けることなく、だ捕した」とSNSで発表しました。「だ捕は、ベネズエラから適切で合法的に調整された石油のみ輸出されるようにするというトランプ政権の強い決意を示している」と強調しています。トランプ