天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会（20日〜25日、東京体育館）六日間にわたる全日本卓球選手権が20日に開幕。前回大会で優勝した松島輝空選手が21日、会見で2連覇への思いを語りました。前回大会で五輪代表の選手を次々と破り、初優勝を飾った松島選手。その後は、WTTチャンピオンズ フランクフルトで優勝を飾るなど、世界ランクを8位(19日時点)に上昇させる活躍を見せてきました。前回優勝者会見に登場した松島選手。去