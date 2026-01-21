巨人の育成ドラフト3位・松井蓮太朗捕手（18＝豊橋中央）が21日、川崎市のジャイアンツ球場で自主練習。新人合同自主トレが休養日だった18歳捕手に休日返上したご褒美が待っていた。川崎市のジャイアンツ球場で打撃練習中。球団スタッフから「キャッチボールできるか？」と声をかけられた。キャッチボール相手を探していたのは、なんと田中将。日米通算200勝の37歳右腕のボールを急きょ、19歳下の松井が受けることになった。