関西元気文化圏賞の大賞を受賞した大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」＝21日午後、大阪市北区関西から日本を元気づけた人や団体に贈られる「関西元気文化圏賞」の2025年の大賞が、大阪・関西万博と公式キャラクター「ミャクミャク」に決まり、大阪市で21日、賞の贈呈式が開かれた。万博は、大阪市此花区の人工島・夢洲で昨年4〜10月に開かれ、国内外から2500万人以上が来場。関西の観光振興と経済活性化に貢献