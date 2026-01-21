２１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３３１円８０銭（０・７２％）安の４万５６０４円０４銭だった。２日連続で値下がりした。３３３銘柄のうち、７６％にあたる２５４銘柄が下落した。デンマーク自治領グリーンランドの領有を巡って米欧の貿易摩擦への懸念が高まり、２０日の米株式市場でダウ平均株価（３０種）の終値が前週末比８００ドル超下落した。東京市場もこの流れを