外食業界でAIの活用が広がっています。大手ファストフードのドライブスルーでは、AIが注文を受け付ける国内で初めての試みが始まります。【映像】AIを活用した「ドライブスルー」の実証実験AIやりとり記者「モスバーガーのセット一つください」AI「モスバーガーが一つ、セットのサイドメニューはいかがなさいますか」モスバーガーの実証実験ではAIが注文を受け、従業員がレジ打ちなどを行います。これにより0.8人分の労力を