気象台は、午後5時33分に、大雪警報を輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】石川県・輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表 21日17:33時点石川県では、21日夜遅くから22日朝まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□大雪警報積雪21日夜遅くから22日朝にかけて警戒・平地12時間最大降雪量30cm■七尾市□大雪警報積雪21日夜遅くから22日朝にかけて