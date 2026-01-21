21日大分県大分市では園児たちが節分にちなんだ競技で体を動かすスポーツ大会が行われました。 節分スポーツ大会 節分スポーツ大会と名付けられたこのイベントは子供たちに日本の伝統行事に親しんでもらおうと、大分市の千代町、城南、明野第一の3つの幼稚園が毎年、合同で行っています。 21日は園児や保護者などおよそ1000人が参加。金棒に見立てた棒を使った競技などに挑戦しました。 また