千葉県警本部実態のない会社の決算報告書などを作成し、スリランカ人の在留期間更新を営利目的で助けたとして、千葉県警国際捜査課は21日、入管難民法違反の疑いで同県いすみ市、会社役員島野雅人容疑者（57）を逮捕した。「作成し手渡したことは間違いないが、ペーパーカンパニーであるのは分からなかった」と容疑を否認しているという。逮捕容疑は、2024年10月から昨年8月にかけて、「経営・管理」の資格で在留する40代男性