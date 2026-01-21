【リオデジャネイロ＝大月美佳】トランプ米大統領は２０日の記者会見で、ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・マチャド氏について、同国の政権移行の枠組みに「何らかの形で関与させることができるかもしれない」と述べた。これまでマチャド氏の参画に否定的な考えを示してきたが、初めて前向きな姿勢を示した。トランプ氏は、マチャド氏がノーベル平和賞のメダルを譲渡したことを「非常に驚くべきことをし