騒音のなかでも、人の身振り手振りを認識して自律的に動く人型ロボットが開発されました。【映像】人の身振り手振りから自律的に動くロボット島田レポ「人によるジェスチャーが始まりました。それによってロボットが自分で考えて動いています」ロボットには、独自に開発されたAIが搭載されています。「目」の役割を果たすカメラが人の身振り手振りから指示を理解し、自律的に動きます。音声を認識するロボットはすでに世界で